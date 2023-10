Pięciosetowy bój zakończony porażką Mickiewicza Kluczbork

W dwóch pierwszych odsłonach pojedynek był bardzo zacięty, choć obie zakończyły się zwycięstwem bielszczan. W pierwszej miejscowi prowadzili już nawet 23:19, ale Mickiewicz zdołał doprowadzić do wyrównania dzięki znakomitej, czteropunktowej serii. Były to jednak ostatnie zdobycze punktowe kluczborczan w tej partii.

W drugim secie obie ekipy nieustannie były do siebie zbliżone pod kątem wyniku, lecz to zespół gospodarzy minimalnie prowadził. Mickiewicz wyszedł na prowadzenie tylko raz, na samym początku seta (2:0), jednak po tym był zmuszany do gonienia wyniku, co się nie udało.

Sytuacja zupełnie się odwróciła w dwóch kolejnych setach, gdy zespół przyjezdnych był zupełnie poza zasięgiem rywali, co potwierdza liczba zdobytych przez bielszczan punktów – 12 i 15. Sytuacja w 3. secie została ustawiona w zasadzie od pierwszej piłki (10:1), zaś w 4. tak wysoka przewaga miała miejsce głównie za sprawą znakomitej serii w końcowej fazie rozgrywki.