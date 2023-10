Pięciu zawodników, trzy medale. Świetny występ OKS YAMA na Pucharze Polski PZKK

Sukces jest tym bardziej godny odnotowania, że były to pierwszy turniej dla reprezentantów opolskiego klubu. Mało tego, w rywalizacji wzięło udział 250 zawodników z 34 klubów z Polski i zagranicy, a dwóch z pięciu karateków YAMY stanęło na najwyższym stopniu podium.

Rywalizacja była podzielona na dwie części – kata i kumite. W pierwszej z nich wystartowali Julia Pracka i Kamil Malesa. Oboje nie mieli sobie równych, dzięki czemu podczas dekoracji mogli cieszyć się ze złota zawieszonego na szyi.

Opolska reprezentacja była bardziej liczna w kumite. Przystąpili do niego triumfatorzy w kata, a także: Robert Pławski, Maja Wojtas i Zuzanna Ochota. Trzeci i ostatni medal dla YAMY, a za razem drugi na tym turnieju, został zdobyty przez Julię Pracką. Dzięki seiken shita tsuki zdobyła waza-ari, a to przyczyniło się do wygranej z rywalką ze Szczecina.