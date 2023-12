Pierwsze elektryczne przegubowe autobusy MZK Opole wyjechały na ulice miasta. Zabiorą na pokład nawet po 120 pasażerów

Za kierownicą pierwszego z nich zasiadł Michał Jarosz, kierowca z 4-letnim stażem. Pojazd rozpoczął kurs o 4.59 rano.

- Wcześniej jeździłem linią 25, czyli również autobusem elektrycznym. Przegub prowadzi się jednak trochę inaczej. Na pewno trzeba być bardziej czujnym. To przecież dużo większa masa - zaznacza Jarosz. - Dzisiaj w pracy byłem trochę szybciej niż zwykle. Trzeba było się przygotować i sprawdzić, czy wszystkie systemy działają. W nowych autobusach znalazły się przecież pewne nowinki techniczne, które na pewno ułatwią nam pracę, ale przed wyjazdem na trasę musieliśmy je sprawdzić.

Drugi autobus przegubowy, o numerze bocznym 871 poprowadziła Marta Bajorko, kierowca autobusu od 7 lat.

- Był duży stres. 1,5 roku jeździłam na krótszym "elektryku", więc specjalnych nowości nie ma, ale jest dłuższy, to inny komfort jazdy. Inaczej się go prowadzi. jest zdecydowanie dłuższe hamowanie, dłużej się rusza. Oprócz nowości, które znalazły się na pokładach, w tym asystenta hamowania, czy kontroli prawej strony, wyposażenie jest podobne do tych "elektryków", które już znamy – dodaje Marta Bajorko.