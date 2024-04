Pierwszy autobus elektryczny trafił do PKS-u w Strzelcach Opolskich. Niebawem będzie wozić pasażerów

Nowy autobus ma 8 metrów długości i jest w stanie pomieścić 22 pasażerów (w tym 13 na miejscach siedzących).

Pojazd wyposażono w szereg udogodnień takich jak:

Niskopodłogowa konstrukcja ułatwia dostęp osobom niepełnosprawnym i rodzicom z wózkami.

Za zakup autobusu odpowiada Związek Powiatowo-Gminny "Jedź z Nami", zrzeszający 11 samorządów z powiatu strzeleckiego i krapkowickiego. To pierwszy z czterech takich pojazdów zamówionych przez związek.

- Autobusy będą pokonywać średnio 230 kilometrów dziennie obsługując od 3 do 5 kursów - mówi Waldemar Gaida, przewodniczący związku "Jedź z nami". - Chcemy w ten sposób realizować politykę wsparcia m.in. dla osób starszych lub matek z dziećmi, by ułatwić im dojazd do różnych miejsc.