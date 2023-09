Pijany kierowca zamienił się z pasażerem siedzeniami. Ale policjanci wszystko widzieli

Trzy dni wcześniej podobnie zachował się 57-letni mieszkaniec gminy Korfantów, zatrzymany do kontroli przez patrol drogowy policyjnej grupy Speed. NA drodze krajowej między Starym Paczkowem a Unikowicami jego citroen przekroczył dozwoloną szybkość o 40 kilometrów na godzinę.

- Policjanci dostrzegli, że kierowca zatrzymał się i przesiadł z siedzenia kierowcy na tylną kanapę – opowiada Janina Rudkowska z nyskiej komendy. - Gdy mundurowi podeszli do pojazdu za kierownicą siedział już inny mężczyzna. Po chwili mężczyzna przyznał policjantom, że się przesiadł z kierującym i to nie on kierował pojazdem.