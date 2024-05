Świadek wezwał policję do pijanego kierowcy. Na miejscu patrol szybko wykluczył alkohol. Funkcjonariusze udzielili pomocy mężczyźnie

- Kierujący 76-latek był na zmianę nerwowy, agresywny, a zaraz potem śpiący i osłabiony - mówi starszy sierżant Janina Kędzierska, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Nysie. - Policjanci z komisariatu w Paczkowie szybko zorientowali się, że mogą to być objawy związane z chorobą cukrzycową. Natychmiast wezwali pogotowie ratunkowe i do czasu przyjazdu ratowników kontrolowali funkcje życiowe mężczyzny, którego stan zdrowia się pogarszał.

Ratownicy pogotowi potwierdzili o mężczyzny hipoglikemię, nagły spadek poziomu glukozy we krwi, który może prowadzić do utraty przytomności. Kiedy starszy kierowca poczuł się lepiej, policjanci przekazali go pod opiekę wnuczki.