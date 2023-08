Piknik Wojskowy w Dobrodzieniu we wtorek, 15 sierpnia. Żołnierze zapraszają wszystkich do wspólnego świętowania. Ta data jest szczególna

Żołnierze z Wojskowego Centrum Rekrutacji w Opolu zachęcają do udziału w pikniku. Jak zapewniają, przewidzianych jest sporo atrakcji, dla dużych i małych.

Program pikniku wojskowego „Silna Biało-Czerwona” w Dobrodzieniu:

Przez cały czas trwania pikniku będzie można obejrzeć wystawiony sprzęt wojskowy, a będzie go naprawdę sporo.

Na rynku w Dobrodzieniu staną:

Ponadto wystawione będą stoiska promocyjne Jednostek Wojskowych wraz ze sprzętem:

Data pikniku „Silna Biało-Czerwona” nie jest przypadkowa. Odbędzie się on w święto Wojska Polskiego oraz 103. rocznicę Bitwy Warszawskiej. Główna defilada wojskowa odbędzie się w Warszawie. Na Wisłostradzie zaprezentuje się 200 jednostek polskiego i zagranicznego sprzętu wojskowego oraz 92 statki powietrzne w asyście 2000 żołnierzy.

Od 12 do 15 sierpnia w różnych miastach województwa opolskiego odbywać się będą pikniki wojskowe „Silna Biało-Czerwona”.

Lokalne pikniki „Silna Biało-Czerwona” organizowane są od 12 do 15 sierpnia w blisko 70 lokalizacjach w całej Polsce. Na Opolszczyźnie jak do tej pory odbyły się one w Kietrzu (12 sierpnia), w Skarbimierzu-Osiedle (13 sierpnia) i w Skoroszycach (14 sierpnia).

Tak wyglądał piknik w Kietrzu