Piłeś i wsiadasz za kierownicę po alkoholu? Skonfiskują ci samochód! Zaostrzenie kar już od 14 marca

Najczęstsze przyczyny wypadków drogowych w Polsce to:

Uwaga: nowa benzyna E10 na stacjach paliw. Sprawdź, czy możesz ją tankować do swojego auta

Co robić po przekroczeniu limitu punktów karnych i utracie prawa jazdy

Co z kursami redukującymi punkty - czy można zmniejszyć liczbę punktów karnych

Zaostrzenie kar dla pijanych kierowców - mogą trafić do więzienia

Pijani kierowcy będą mieli skonfiskowany samochód

- Konfiskata pojazdu za jazdę pod wpływem alkoholu to surowa kara, ale jak pokazują doświadczenia innych krajów europejskich, może ona skutecznie zniechęcać do popełniania tych przestępstw – ocenił Mikołaj Krupiński, rzecznik prasowy Instytutu Transportu Samochodowego.

14 marca 2024 r. wejdą w życie przepisy, które umożliwiają konfiskatę samochodu, którym kierował pijany kierowca. Samochód stracić ma każdy pijany kierowca i to niezależnie od tego, czy spowodował wypadek drogowy.

- Nie ma bezpiecznej dawki alkoholu dla kierujących pojazdami - dodaje Mikołaj Krupiński. - Nawet 0,5 promila alkoholu w organizmie może wydłużyć czas reakcji nawet trzykrotnie.. Stwarza to zagrożenie dla bezpieczeństwa innych uczestników ruchu drogowego - dodaje Mikołaj Krupiński.

Zobacz, jak wysokie są nowe mandaty i nowy taryfikator punktów karnych

Zaostrzenie kar dla pijanych kierowców - mogą trafić do więzienia

Po zmianach w Kodeksie karnym, które weszły w życie 1 października 2023 r., recydywiści za samo prowadzenie samochodu po spożyciu alkoholu mogą spodziewać się kary do 3 lat więzienia.

Za wypadek ze skutkiem śmiertelnym, który został spowodowany przez pijanego kierowcę lub odurzonego narkotykami, sądy mogą orzec karę od 5 do 16 lat. Jeśli następstwem takiego wypadku będzie ciężki uszczerbek na zdrowiu, kierowcy grozi kara od 3 do 16 lat więzienia.

Za jazdę samochodem w stanie po spożyciu (od 0,2 do 0,5 promila alkoholu we krwi) mandat wynosi od 2500 zł do nawet 30.000 złotych.

W przypadku nietrzeźwości (powyżej 0,5 promila) pijany kierowca zapłaci do 60.000 zł. Do tego dochodzi kilkuletni zakaz prowadzenia samochodu oraz jednorazowo 15 punktów karnych.

Od 1 października 2023 r. do 3 lat więzienia grozi za samo prowadzenie pod wpływem dla osób ponownie złapanych na tym przewinieniu. Wprowadzono także karę od 5 do 16 lat pozbawienia wolności dla sprawców wypadków ze skutkiem śmiertelnym oraz od 3 do 16 lat więzienia, jeżeli poszkodowany dozna ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Ważne: takie same kary grożą tym kierowcom, którzy uciekli z miejsca zdarzenia, żeby uniknąć badania poziomu alkoholu w organizmie, a także tym, które tłumaczą, że napiły się alkoholu w szoku już po wypadku.