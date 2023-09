Piłkarskie Orły. Fortuna Puchar Polski wyłonił nowego lidera zmagań na Opolszczyźnie

„Piłkarskie Orły” to kontynuacja porównywania i klasyfikowania najskuteczniejszych strzelców w najwyższych polskich ligach, którą zapoczątkowaliśmy w poprzednim roku kalendarzowym. Na przywitanie obecnej odsłony konkursu z pewnością warto zajrzeć do regulaminu. Z którego jasno wynika, że: „Celem Rankingu jest wyłonienie oraz nagrodzenie najlepszych strzelców piłkarskich w kategorii męskiej i kobiecej, biorąc pod uwagę sumę goli zdobytych przez zawodników/zawodniczki klubów piłkarskich biorących udział w krajowych, zawodowych rozgrywkach ligowych na poziomie: ekstraklasy/ekstraligi, I, II, III, IV ligi oraz w Pucharze Polski, a także bramek zdobytych w europejskich pucharach”.

W roku 2023 rozszerzyliśmy grono klasyfikowanych goleadorów o tych występujących w IV lidze. A skoro pod uwagę bierzemy aż 5 poziomów rozgrywkowych, różniących się nie tylko nazwami, ale też skalą trudności dla napastników (i pozostałych strzelców), to logiczne, że bramki także muszą mieć zróżnicowaną wagę; w zależności od rangi rozgrywek, w których zostały zdobyte. Dla przypomnienia podajemy zatem współczynniki, przez które mnożymy gole przyznając miejsca w naszym rankingu:

dla Ekstraklasy/Ekstraligi - wynosi 2;

dla I ligi - 1,75;

dla II ligi - 1,5; dla III ligi - 1; dla IV ligi - 0,625;

dla Pucharu Polski - 2;

dla europejskich pucharów - 2,5.

Wrześniowy ranking najlepszych strzelców na Opolszczyźnie do góry nogami wywróciły dwa spotkania pierwszej rundy Fortuna Pucharu Polski. A już szczególnie to, co wydarzyło się w konfrontacji Stali Brzeg z Unią Skierniewice. 4-ligowiec z Opolszczyzny wygrał to spotkanie aż 4:0, a hat-trickiem popisał się w nim jego napastnik Maksymilian Podgórski. Jako że we wrześniu zdobył on też jednego gola w BS Leśnica 4 Lidze Opolskiej, z dorobkiem 6,625 pkt wskoczył na czoło klasyfikacji. Swojego dorobku już nie poprawi, bo kolejny mecz Stal zagra dopiero 1 października.

Za jego plecami, również dzięki trafieniu w rozgrywkach pucharowych, znajduje się teraz Borja Galan z 1-ligowej Odry Opole (3,75 pkt). On jeszcze będzie mógł wyśrubować swój bilans, bo 30 września jego zespół zagra z GKS-em Katowice.