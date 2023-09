Piłkarskie święto przy Oleskiej. Odra Opole zremisowała z Lechią Gdańsk [ZDJĘCIA]

W przeciwieństwie do poprzedniego meczu z Arką Gdynia (1:0), Czapliński znów musiał wystąpić jako najbardziej wysunięty zawodnik Odry. Kontuzje wykluczyły bowiem z gry w tym spotkaniu dwóch innych napastników Odry: Dina Sulę oraz Jean Franco Sarmiento.

- Na absencję Sarmiento byłem już przygotowany tydzień temu. Jego kontuzja wygląda na dość poważną i prawdopodobnie zabraknie go przez dłuższy czas. Występ Suli ważył się niemal do samego końca. Jego uraz nie wydaje się aż tak groźny. Być może będzie dostępny już na kolejny mecz z Miedzią Legnica (22.09 - red.), ale to też stoi jeszcze pod dużym znakiem zapytania - powiedział Adam Nocoń, trener Odry.