Piotr Jędraszczyk z Corotop Gwardii Opole w szerokim składzie reprezentacji Polski na mistrzostwa Europy

Obecność w nim 22-letniego szczypiornisty nie jest zaskoczeniem, ponieważ kilkakrotnie pokazał się on już w seniorskiej kadrze z bardzo dobrej strony.

Dodatkowo aktualny sezon klubowy w wykonaniu Jędraszczyka również jest udany. Rozgrywający, który do Gwardii jest wypożyczony z Industrii Kielce, to absolutnie kluczowy zawodnikiem opolan. Obecnie to 6. najlepszy strzelec Orlen Superligi, z dorobkiem 66 bramek. Do tego w dotychczasowych 14 meczach zanotował również 68 asyst.

Na ten moment Jędraszczyk znajduje się na liście 35 zawodników powołanych przez selekcjonera Marcina Lijewskiego na mistrzostwa Europy w Niemczech. Zostaną one rozegrane w dniach 10-28 stycznia, z udziałem 24 drużyn.

W pierwszej rundzie Polacy będą występować w Berlinie (Mercedes-Benz Arena), gdzie zmierzą się kolejno z Norwegią (11 stycznia, godz. 20.30), Słowenią (13 stycznia, godz. 18) oraz Wyspami Owczymi (15 stycznia, godz. 18). By awansować do kolejnej rundy, będą musieli zająć w grupie D przynajmniej 2. miejsce.