Pisarka z Opola Agata Suchocka w osiem lat wydała 40 książek. Teraz pisze trzy kolejne

To było dla pisarza wyzwanie co się zowie: dopisać zaginione libretto do opery „Kabalista" Józefa Elsnera (urodzonego w Grodkowie nauczyciela Fryderyka Chopina). Wyzwanie tym większe, że libretto pisane był trzynastozgłoskowcem, tak jak „Pan Tadeusz" Adama Mickiewicza.

- To było moje najciekawsze zadanie pisarskie. Dokończyłam to libretto, opera „Kabalista" została wystawiona w Filharmonii Opolskiej, do dzisiaj można oglądać nagranie - mówi Agata Suchocka. Pisarka pochodzi z Suwałk, studiowała we Wrocławiu, a od kilkunastu lat mieszka w Opolu. Na osiedlu Metalchem, które uwieczniła w jednej ze swoich powieści.

- W mojej książce pt. „O jeden krok za daleko" nie pada nazwa Metalchem, ale to właśnie to opolskie osiedle łatwo rozpoznać - mówi Agata Suchocka. - W powieści jest to małe osiedle w środku nicości.

Agata Suchocka jest bardzo płodną pisarką. Tylko w ubiegłym roku napisała i wydała pięć książek: