PlusLiga. Bardzo mocno osłabiona Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle uległa Asseco Resovii Rzeszów [ZDJĘCIA]

Ostatnie dni to dla kędzierzynian prawdziwy koszmar pod względem zdrowotnym. Plaga kontuzji sprawiła, że w spotkaniu z Resovią nie mogli wystąpić przyjmujący Wojciech Żaliński i Daniel Chitigoi, atakujący Bartłomiej Kluth oraz przede wszystkim dwaj rozgrywający ZAKSY: Marcin Janusz i Przemysław Stępień.

Z powodu urazów tej ostatniej dwójki, na dwa przed meczem w Rzeszowie klub pozyskał awaryjnie Radosława Gila. Chwilę po pierwszym zapoznaniu się z kolegami rozegrał on całe spotkanie, ponieważ nie miał go nawet kto zastąpić. Zresztą do konfrontacji w stolicy Podkarpacia ekipa z Kędzierzyna-Koźla przystąpiła w zaledwie 10-osobowym składzie.