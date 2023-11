Problem z kontuzjami w Grupie Azoty ZAKSIE Kędzierzyn-Koźle narasta

Podstawowy bombardier drużyny z Kędzierzyna-Koźla ma już być gotowy na najbliższe, wyjazdowe spotkanie z Asseco Resovią Rzeszów (11.11, godz. 14.45). Nie będzie on mieć jednak nominalnego zmiennika, ponieważ kontuzjowany jest również Bartłomiej Kluth. A to nie koniec problemów ZAKSY.

Uraz kciuka Chitigoia również eliminuje go z gry na dłuższy czas. Dodając do tego kilkumiesięczną przerwę innego z przyjmujących, Wojciecha Żalińskiego, sytuacja i na tej pozycji również mocno się komplikuje. To jednak wciąż nie wszystko...

W potyczce z Resovią niezdolni do gry będą też obaj rozgrywający: Marcin Janusz (uraz pleców) i Przemysław Stępień, który w tym tygodniu doznał kontuzji eliminującej go z gry prawdopodobnie na około miesiąc. Za kreowanie gry ZAKSY w stolicy Podkarpacia może więc odpowiadać Jakub Wierciński, inny zgłoszony do rozgrywek PlusLigi gracz ZAKSY Strzelce Opolskie. A jeśli nie on, to być może boiskową pozycję zmieni ... przyjmujący Aleksander Śliwka.