PlusLiga. Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle przegrała z Bogdanką LUK-iem Lublin. W tie-breaku roztrwoniła pięć punktów przewagi

W dużej mierze działo się tak dlatego, że spotkanie toczyło się falami. Pierwszego seta co prawda lepiej zaczęli lublinianie, od prowadzenia 10:7, ale opanowanie sytuacji nie zajęło w nim ZAKSIE wiele czasu. Już po chwili był remis 12:12 i od tego momentu to gospodarze dyktowali warunki rywalizacji. Im dalej w las, tym mocniej powiększali swoją przewagę i ostatecznie zwyciężyli 25:20.

Był to kolejny już mecz, w którym kędzierzynianie wystąpili w bardzo mocno okrojonym składzie. Tym razem w kadrze meczowej ich trener Tuomas Sammelvuo miał tylko 10 zawodników, w tym ciągle tylko jednego rozgrywającego Radosława Gila (choć Marcin Janusz i Przemysław Stępień już niedługo powinni być gotowi do powrotu na boisko). Poza Januszem i Stępniem, tym razem nawet w strój meczowy nie byli przebrani przyjmujący Bartosz Bednorz, Daniel Chitigoi i Wojciech Żaliński oraz środkowy David Smith.

Emocji właściwie nie było również w czwartym secie. Jego przebieg z kolei do złudzenia przypominał to, co miało miejsce w drugiej odsłonie. Siatkarze z Lublina dominowali od początku do końca i znów wygrali 25:17.

Tie-break natomiast dostarczył ogromnych emocji, choć przez bardzo długi czas kompletnie się na to nie zanosiło. Kiedy ZAKSA prowadziła 11:6, wszystko wskazywało na to, że piąta partia znów upłynie pod pełną kontrolą jednej ze stron. Tak się jednak nie stało, bo przy zagrywkach Tobiasa Branda i rezerwowego Macieja Krysiaka LUK wyrównał na 12:12, a potem jako pierwszy miał piłkę meczową. Kędzierzynianie ją obronili i doszło do długiej walki na przewagi, w której meczbole mieli raz jedni, raz drudzy. Ostatnie słowo należało jednak do przyjezdnych, którzy triumfowali 21:19.

Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – Bogdanka LUK Lublin 2:3 (25:20, 17:25, 25:20, 17:25, 19:21)

ZAKSA: Gil (3 pkt), Zapłacki (5), Wiltenburg (7), Kaczmarek (29), Śliwka (23), Pashytskyy (7), Shoji (libero) oraz Kluth, Takvam (1), Banach.

LUK: Komenda (2), Brand (18), Nowakowski (10), Malinowski (24), Ferreira (25), Kania (1), Hoss (libero) oraz Krysiak (1), Schulz (3), Hudzik (4).