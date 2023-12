PlusLiga. Porażka Grupy Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle z Projektem Warszawa. Udany był tylko początek [ZDJĘCIA]

Zważywszy na aktualną sytuację obu drużyn, to ekipa ze stolicy przystępowała do tej rywalizacji w roli faworyta. W obecnym sezonie warszawianie przegrali bowiem tylko raz, a w ostatniej ligowej kolejce - jako pierwsi w rozgrywkach - pokonali Jastrzębski Węgiel (3:1). W ZAKSIE natomiast problemów ciągle nie ubywa. Mimo wygranej 3:2 podczas ostatniego meczu Ligi Mistrzów z Knackiem Roeselare, kontuzji palca w tym starciu doznał jej kapitan Aleksander Śliwka. Jak się później okazało, złamał go, co jest równoznaczne z kilkutygodniową przerwą od treningów.

Na szczęście dla trenera kędzierzynian Tuomasa Sammelvuo, w konfrontacji z Projektem mógł już on liczyć na sprowadzonego w trakcie sezonu z GKS-u Katowice Jakuba Szymańskiego. To on obok Bartosza Bednorza wyszedł na przyjęciu w podstawowym składzie.

Ale to mało powiedziane, ponieważ to w głównej mierze dzięki Szymańskiemu ZAKSA tak dobrze weszła w mecz. W pierwszej partii był on bowiem dosłownie nie do powstrzymania. Nie tylko uzyskał w niej aż dziewięć punktów w ataku (to była też zarazem jego całkowita zdobycz), ale i legitymował się w tym elemencie 100-procentową skutecznością! Dobra gra gospodarzy na pełnym dystansie inauguracyjnej odsłony pozwoliła im wygrać ją 25:22.