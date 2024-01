Plusliga. PSG Stal Nysa ciężko znokautowana przez Aluron CMC Wartę Zawiercie

Nysanie nie przystępowali do tej rywalizacji jako faworyt, ale z pewnością należało się spodziewać, że będą w stanie postawić przeciwnikowi znacznie trudniejsze warunki. Wynik tego meczu miał bowiem dla Stali niebagatelne znaczenie w kontekście wywalczenia awansu do ćwierćfinału Tauron Pucharu Polski (uzyska go sześć najwyżej notowanych drużyny w tabeli PlusLigi po zakończeniu 15. kolejki). Przed pierwszym gwizdkiem zespół z Nysy zajmował 6. miejsce i gdyby niespodziewanie w Zawierciu zwyciężył, zagwarantowałby sobie przepustkę do pucharowych zmagań bez oglądania się na innych.

Niestety jednak dla nysan, niespodzianką w tym starciu nie zapachniało choćby przez sekundę. Opis meczu można właściwie ograniczyć do tego, że Stal w każdym z setów została zmiażdżona. Najmocniej we znaki dał się jej atakujący Warty Karol Butryn, który zakończył mecz z dorobkiem aż 8 asów serwisowych.