PlusLiga. PSG Stal Nysa uległa po emocjonującym boju Bogdance LUK-owi Lublin [ZDJĘCIA]

To zwycięstwo wyraźnie dodało skrzydeł nyskim siatkarzom. Od stanu 7:7 w drugiej partii to oni rozdawali karty na boisku. Kiedy wygrywali już 20:16, wszystko wskazywało na to, że pewnie zmierzają po kolejnego seta. Wtedy jednak gospodarze zerwali się do skutecznej pogoni, która wywarła bardzo duży wpływ na dalszy przebieg spotkania. Najpierw szybko wyrównali na 21:21, a następnie objęli prowadzenie i zwyciężyli 25:23.

Kolejne dwie odsłony były do siebie dość podobne. Nie tylko LUK w obu wygrał 25:20, ale i posiadał w nich inicjatywę przez większość czasu gry. O ile jeszcze początek trzeciego seta ułożył się nieco lepiej dla Stali, która zaczęła go od prowadzenia 9:7, o tyle w czwartym nysanie (nie licząc wygrania pierwszej akcji) już tylko gonili przeciwnika i nie zdołali tego skutecznie uczynić.

Bogdanka LUK Lublin – PSG Stal Nysa 3:1 (23:25, 25:23, 25:20, 25:20)

LUK: Komenda (1 pkt), Brand (2), Nowakowski (4), Malinowski (16), Ferreira (27), Kania (1), Hoss (libero) oraz Krysiak, Wachnik (12), Schulz (2), Hudzik (1).

Stal: Zhukouski (6), El Graoui (13), Abramowicz (7), Kapica (11), Gierżot (17), Kramczyński (3), Dembiec (libero) oraz Muzaj (7), Jankowski (2), Kosiba, Włodarczyk, Szczurek.