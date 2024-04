Po wypadku na wyspie Bolko w Opolu pomost wymaga pilnego remontu. Co tu się wydarzyło?

- Wybrałem się w świąteczny poniedziałek na spacer i bardzo mnie zdziwiło to, co zobaczyłem – wspomina pan Michał z Opola. – Pomost przy stawku i przylegające do niego mury, zostały ogrodzone tymczasowym płotem. Podobnie jak fragment, na którym jeszcze niedawno stały stoliki pobliskiej kawiarni. Wisiała też złowieszcza tabliczka, informująca o strefie zagrożenia. Zaintrygowało mnie to, bo nie słyszałem, żeby to miejsce w najbliższym czasie miało przejść gruntowną modernizację.

- Wygrodzenie terenu ma związek z naprawą pomostu, który ucierpiał po upadku konaru – wyjaśnia Adam Leszczyński, rzecznik prasowy opolskiego ratusza. - W przyszłym tygodniu będą prowadzone prace przy uszkodzonym drzewie i kiedy się zakończą przystąpimy do naprawy uszkodzonego pomostu. W międzyczasie konieczne będzie jeszcze zaakceptowanie planu naprawczego przez konserwatora zabytków. Gdy to nastąpi możliwa będzie naprawa.