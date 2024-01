Podwyżki dla nauczycieli będą niższe niż zapowiadano. Opolscy przedstawiciele opozycji komentują: "Obiecali - oszukali"

Wiceprezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Urszula Woźniak skomentowała niedotrzymaną przez obecny rząd przedwyborczą obietnicę konkretnych podwyżek dla nauczycieli.

Donald Tusk jeszcze w kampanii wyborczej obiecał nauczycielom podwyżkę wynagrodzenia zasadniczego o 30 proc., ale nie mniej niż 1500 zł - przypomniała w programie "Newsroom" WP wiceprezes ZNP Urszula Woźniak. - Tymczasem teraz ministerstwo edukacji odnosi się do tego tzw. średniego wynagrodzenia nauczyciela. Ale to nie jest takie wynagrodzenie średnie, jakie jest liczone w firmach. To konstrukt prawny dla regionalnych izb obrachunkowych. Wszystkie środki z paragrafu wynagrodzenia dzieli się przez liczbę nauczycieli. To tak jakby nauczyciel początkujący dostał odprawę emerytalną. Dlatego to tzw. średnie wynagrodzenie budzi w nauczycielach taką złość. Nikt go nigdy nie widział, to jest wirtualne.