Pogrzeb Rajmunda Millera na cmentarzu w Nysie. Region stracił zaangażowanego polityka i lekarza. "Rajku, zostaniesz w naszych sercach"

- Żegnamy śp. Rajmunda Millera, naszego Rajka, kolegę, przyjaciela, posła. Kto znał Rajmunda wie o tym, że nigdy nie był obojętny wobec ludzkich spraw. To spowodowało, że został lekarzem, nawet pracował jako lekarz na innych kontystach, to sprawiło także, że ponad 20 lat temu zajął się sprawami publicznymi jako polityk. Zakładał PO i tej pasji służenia ludziom poświecił następne lata swojego życia. Kto znał Rajmunda wie, że on ludzi łączył dlatego dziś jest nas tutaj tak wielu. Rajmund był również wielkim patriotą. Często rozmawialiśmy o sprawach Polski, Europy, łączyły nas wspólne rozmowy o rodzinie i planowaliśmy, że kiedyś pojedziemy razem do Muzeum Korpusu Kadetów do Rawicza. Nie pojedziemy, ale ta sprawa zawsze będzie nas łączyła. Rajmund był też wielkim patriotą swojej ziemi. Uczył mnie tej Nysy, szczególności tego miejsca. Żegnaj Rajku, będziemy zawsze o Tobie zawsze pamiętać. Wniosłeś w nasze życie wiele ważnych idei. Podziwialiśmy cię za tę pryncypialność i dumę którą w sobie miałeś. Rajku, Cześć Twej Pamięci! - mówił minister Tomasz Siemoniak.