Policjanci z Opola zatrzymali 20-latka, który oszukiwał Polaków mieszkających na terenie Niemiec i Holandii. Oferował im fikcyjny towar

NOWE Autobusy elektryczne w Opolu drożne od założeń? Jedyna oferta jest o ponad 2 mln zł wyższa od założeń ratusza

Jedna firma zgłosiła się do przetargu na dostarczenie do Opola pięciu autobusów elektrycznych oraz do montażu infrastruktury potrzebnej do ich funkcjonowania. Oferta jest o ponad 2 mln zł wyższa od założeń miasta.