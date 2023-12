Policjanci z Opola zatrzymani za narkotyki. Trwa śledztwo prokuratorskie

Śledztwo w sprawie grupy, w której dystrybuowano narkotyki, nadzoruje wydział I śledczy Prokuratury Okręgowej w Opolu.

- Doszło do zatrzymań siedmiu osób, w tym trzech funkcjonariuszy policji - mówi prokurator Stanisław Bar, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Opolu. - Osoby zostały zatrzymane w związku z zamiarem postawienia im zarzutów posiadania, udzielania odpłatnego i nieodpłatnego środków narkotycznych, głównie marihuany i mefedronu.

Zatrzymani należeli do jednego kręgu znajomych. To sześciu mężczyzn i jedna kobieta w wieku od 22 do 29 lat. W ramach tej grupy rozprowadzane były zakazane substancje. Prokuratura nie posiada informacji, aby przestępcze działania funkcjonariuszy wiązały się ze służbą. Policjanci to funkcjonariusze Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Opolu.

Nielegalny proceder trwał przez około pół roku, od grudnia 2022 roku do czerwca 2023 roku. Postawione zarzuty obejmują łącznie blisko kilograma narkotyków.