Policyjne akcje na opolskich obwodnicach. Grupy SPEED wyłapywały piratów drogowych Sławomir Draguła

Na terenie województwa opolskiego łączna długość obwodnic wynosi blisko 160 km. To drogi krajowe i wojewódzkie obciążone dużym natężeniem ruchu, co niestety przekłada się na zwiększoną liczbę zdarzeń. Od 2020 roku doszło na nich do 49 wypadków, w których zginęło 21 osób.