Policyjny pościg w Kolonowskiem. Pijany kierowca nie zatrzymał się do kontroli, potrącił funkcjonariuszy. Grozi mu 5 lat więzienia

Kierowca na widok zatrzymującej go policjantki zatrzymał się, po czym zaczął cofać, zjeżdżając na chodnik w rejon jednej z posesji. Policjanci natychmiast ruszyli w kierunku pojazdu audi, jednakże jego kierowca dynamicznie ruszył z miejsca i zaczął uciekać ulicami miasta. Mundurowi ruszyli za nim w pościg, używając sygnałów świetlnych i dźwiękowych. Jednak mężczyzna nie zatrzymywał się do kontroli.

Kierowca oprócz tego w trakcie swojej jazdy narażał na niebezpieczeństwo innych uczestników ruchu drogowego. Jego nieodpowiedzialna jazda zakończyła się w lesie. Powód ucieczki to prawie promil alkoholu w organizmie i brak uprawnień do kierowania.

Na jednym ze skrzyżowań policjanci radiowozem zajechali mężczyźnie drogę i wybiegli do kierowcy audi. Policjantka otworzyła drzwi z jego pojazdu chcąc uniemożliwić kierowcy dalszą jazdę . W tym momencie mężczyzna wycofał pojazdem potrącając policjantkę, a następnie ruszył bezpośrednio w kierunku policjanta , nie reagując na polecenia do zatrzymania się. Kierujący wjechał w policjanta, którego przez kilka metrów wiózł na masce pojazdu .

Mężczyzna uciekał w kierunku miejscowości Krasiejów. Wyprzedzał kila pojazdów na przejściach dla pieszych, skrzyżowaniu i przejeździe kolejowym, gdzie zmuszał jadących z naprzeciwka kierowców do gwałtownego hamowania i zjeżdżania na pobocze.

Ucieczka kierującego zakończyła się kiedy stracił on panowanie nad swoim autem na skrzyżowaniu. Zatrzymanym okazał się 59-letni mieszkaniec powiatu oleskiego, który w organizmie miał blisko promil alkoholu oraz miał już zatrzymane uprawnienia do kierowania za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości.

Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. 59-latek usłyszał zarzut kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości, niezatrzymania się do kontroli oraz naruszenie nietykalności funkcjonariuszy. Grozi mu za to kara do 5 lat pozbawienia wolności.