Politycy PiS są sami sobie winni. Komentarz Łukasza Żygadły

Oczywiście w tej sytuacji klub PiS, na czele z Jarosławem Kaczyński może mówić o zdradzie. Mogą nie chcieć Pawłowskiej w swoich szeregach, zresztą jedna szabla w tej chwili niczego nie zmienia. Była minister, lider struktur lubelskich, może mówić o skandalu, jednak prawda jest taka, że Prawo i Sprawiedliwości samo wpakowało się w ten problem. Dlaczego? Ano dlatego, że na polskiej scenie politycznej jest wiele ciekawych środowisk konserwatywnych z którymi można współpracować.

W Sejmie poprzedniej kadencji, zamiast dogadywać się z Pawłowską i przygarniać każdego jak leci, można było choćby podjąć próbę rozmów z konserwatywnymi posłami. Stało się inaczej. Ok, tak wygląda polityka. Zatem dogadali się z Pawłowską, następnie dali jej czwarte miejsce na liście PiS w Lublinie (to bardzo dobre miejsce w tym okręgu) licząc na lojalność kogoś, kto Lewicę zamienił na PiS. Przecież to czysta naiwność.