Polscy turyści będą tam częstymi gośćmi. Pod Jesenikiem powstanie nowoczesny park wodny

Stary kryty basen w Czeskiej Wsi pod Jesenikiem jest własnością niewielkiej gminy. Jej władze od kilku lat starają się o wsparcie finansowe na przebudowę starego, liczącego ponad 50 lat obiektu, na owoczesne aquacentrum z saunarium, dużą częścią rekreacyjną, zjeżdżalnią rurową i niecką pływacką o długości 25 metrów. Dzięki dotacji władz wojewódzkich przebudowa ruszy jesienią tego roku i potrwa około dwóch lat.

Koszt wszystkich prac to 250 milionów koron czyli ok. 45 mln złotych. 150 milionów wynosi wsparcie kraju ołomunieckiego (samorządowego regionu). 80 milionów mają wyłożyć inne gminy z okolic Jesenika, które do tej pory solidarnie dokładały się do utrzymania basenu, proporcjonalnie do liczny swoich mieszkańców. 20 milionów koron czyli ok. 3,5 mln złotych musi wyłożyć gmina Czeska Ves.

Stara pływalnia w Czeskiej Wsi jest dobrze znana mieszkańcom polskiego pogranicza. Wybudowano ją w 1971 roku i pomimo licznych awarii funkcjonuje do teraz, bez większej modernizacji. Przy budynku jest spory teren rekreacyjny, dostępny w okresie letnim. Kilka lat temu dzieci z gminy Głuchołazy jeździły tam na lekcje pływania, bo Ceska Ves znajduje się tylko 15 kilometrów od granicy. To jedyny kryty basen w okolicach Jesenika, nie licząc leżącego 40 kilometrów dalej prywatnego termalnego baseny w Velkich Losinach. Z Nysy do Czeskiej Wsi jest ok. 30 kilometrów, dwa razy bliżej niż do Opola czy Ząbkowic Śląskich, gdzie też znajduje się najbliższy aquarpak.