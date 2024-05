Pomysł na majową wyprawę w góry. Zdobądź Pradziada malowniczą Doliną Białej Opawy

Dyrekcja Obszaru Chronionego Jeseniki poinformowała, że po kilku dniach remontów z powrotem otwarty jest szlak turystyczny, prowadzący Doliną Białej Opawy z Karlowej Studzianki na Pradziada. Na trasie trzeba było poprawić i wyremontować kilka mostów nad potokiem i przejść nad niebezpiecznymi miejscami, które zostały uszkodzone w zimie.

Żółty szlak pieszy wraz ze ścieżką dydaktyczną w Dolinie Białej Opawy ma ok. 6 kilometrów długości. Zaczyna się przy uzdrowisku Karlova Studanka, a kończy w pobliżu schroniska Barborka, skąd jeszcze ok. 1,5 kilometra drogą idzie się do wieży na szczycie Pradziada.

To piękne i malownicze miejsce. Ścieżka prowadzi wzdłuż potoku, dnem doliny, wspina się na skały. Niestety, w wilgotnym terenie łatwo się także poślizgnąć. Horska Służba w ostatnich latach ewakuowała stamtąd kilka osób, które po upadku doznały urazów nogi.