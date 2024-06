W Laskowicach rywalizowały dziecięce i młodzieżowe drużyny pożarnicze. Ale była walka!

Zawody były rozgrywane zgodnie z międzynarodowym regulaminem CTIF. Drużyny rywalizowały w sztafecie 400 metrów z przeszkodami i w ćwiczeniach bojowych.

- To zawody eliminacyjne młodzieżowych drużyn pożarniczych powiatu kluczborskiego. Biorą w nich udział drużyny chłopięce, mieszane i jedna dziewczęca z OSP Laskowice. Zawodnicy są w wieku od 10 do 16 lat – mówi druh Norbert Waliczek. – Ale oprócz tego mamy cztery drużyny dziecięce z czego bardzo się cieszymy, bo rośnie nam młody narybek. Najmłodszy uczestnik ma zaledwie 2 lata i reprezentuje miejscową Ochotniczą Straż Pożarną w Laskowicach.

Dodatkowo do oceny wprowadzona została także musztra.

- Młodzież mało ma z musztrą do czynienia, a później jest to ważne podczas np. uroczystości państwowych. Dlatego w ten sposób chcieliśmy ją zachęcić do ćwiczenia musztry, propagować te umiejętności, aby w przyszłości dało to pozytywny efekt – tłumaczy dh Norbert Waliczek.