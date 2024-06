Publika szalała na Dniach Kluczborka do białego rana. Ależ to była super zabawa!

Wielbiciele grupy znali doskonale teksty piosenek, a do wspólnego śpiewania wcale nie trzeba było ich zapraszać. Wokalista grupy Piotr Kupicha był zachwycony.

- Oj, jak chciałbym do was zejść ze sceny i razem z wami tam zaśpiewać - mówił. - W tym, co robicie, jest magia.