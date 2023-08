Pomysł na weekendową wycieczkę. Duch cystersów od wieków jest obecny w Jemielnicy

Pierwsza wzmianka o Jemielnicy pochodzi z 1225 roku. Z analizy źródeł wynika, że miejscowość ta należy do najstarszych na ziemi strzeleckiej. Momentem przełomowym dla tutejszych ziem było założenie opactwa cystersów w latach 80. XIII wieku. Fakt ten miał nie tylko znaczenie religijne, ale również oddziaływał gospodarczo na wspólnotę wiejską.

Zakonnicy u podnóża klasztoru na rzece Jemielnicy założyli stawy rybne i młyn. Z 1289 roku pochodzi wzmianka o opacie Mikołaju, natomiast budowę murowanego kościoła klasztornego rozpoczęto w 1297 roku. Istnieje też wzmianka mówiąca o tym, że jemielnicki klasztor został wybudowany dopiero w 1307 roku przez księcia opolskiego Bolka. Majątek ziemski opactwa opisany w bulli papieża Bonifacego VIII z 1302 roku obejmował siedem i pół wsi z czego ponad połowa pochodziła z nadań rycerstwa.

Do końca XVII wieku jemielniccy cystersi zorganizowali gospodarstwa folwarczne we wszystkich wsiach należących do klasztoru. Uprawiali głownie proso, żyto, groch, jęczmień i owies, a także chmiel, będący dodatkiem przy produkcji dobrych gatunków piwa. Rozwijali również pozarolnicze gałęzie gospodarki klasztornej, jak młynarstwo, kowalstwo, produkcję smoły, czy węgla drzewnego. Obecność zakonników wywarła ogromny wpływ na gospodarkę chłopską.