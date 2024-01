Stajenka betlejemska w Borkach Wielkich ma już ponad 100 lat. Wygląda imponująco!

- Obecnie stajenka ma powierzchnię 70 m2 . Rusztowanie sięga wysokości sześciu metrów. Osiem metrów od góry zajmuje tło malowane na płótnie oraz płytach pilśniowych. Łącznie stajenka osiąga 14 m wysokości – relacjonuje Hubert Imiołczyk. - Co roku zmienia się tematyka tła. Do dyspozycji mamy sześć pejzaży. Nad pejzażem zawieszane jest płótno z namalowanym niebem.

W pierwszych latach stajenka budowana była w nawie poprzecznej. Od 1923 roku, czyli od jubileuszu 700-lecia pierwszej żywej szopki, jaką święty Franciszek zainicjował we włoskim Greccio, stawiana jest w prezbiterium. Tak jest do dziś.

- Każdego roku zmienia się aranżacja scenerii. Wykonywane są nowe elementy, a istniejące są przerabiane – mówi Hubert Imiołczyk. – Oczywiście centralnym punktem jest żłóbek ze Świętą Rodziną, do której podążają pasterze i królowie. Ponad szopką świeci gwiazda i unosi się anioł.

Tutaj budowniczowie mają do dyspozycji trzy płótna. Najstarsze pochodzi z lat trzydziestych ubiegłego wieku.

- Dla uzyskania efektu głębi od sufitu do tylnej części rusztowania zawieszone zostało płótno z niebem, a na jego tle panorama Asyżu z Bazyliką św. Franciszka. Na uboczu miasteczka znajduje się makieta kościółka i klasztoru świętego Damiana, odbudowanego przez Biedaczynę z Asyżu – opisuje Hubert Imiołczyk. - W scenografii użyto wiele naturalnych materiałów. Przy szopce znajdują się studnia, ognisko, dzwonnica.

W związku z przypadającym właśnie jubileuszem 800-lecia pierwszej franciszkańskiej szopki, scena Narodzenia Bożej Dzieciny umiejscowiona jest w zabudowaniach nawiązujących do architektury Asyżu.

Do jubileuszu nawiązuje też dekoracja w nawie bocznej. Tam na tle makiety kaplicy Porcjunkuli – domu macierzystego Franciszkanów - widzimy zakonników w brązowych habitach, a przed nimi figurę świętego Franciszka z Asyżu – założyciela trzech zakonów, patrona świątyni w Borkach Wielkich.

Corocznie szopkę u franciszkanów w Borkach Wielkich odwiedzają tłumy wiernych.

- Nikt ich nie liczy, ale naprawdę przyciąga ona mnóstwo osób. Na przykład 6 stycznia, na Trzech Króli, był koncert orkiestry góralskiej i kościół był pełen – mówi Hubert Imiołczyk.

Stajenkę w świątyni w Borkach Wielkich można jeszcze zobaczyć do 2 lutego. Co więcej, z okazji 800-lecia Bożego Narodzenia w Greccio Panitencjaria Apostolska udzieliła odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami wszystkim wiernym, którzy nawiedzą kościół franciszkański w dniach od 8 grudnia 2023 roku do 2 lutego 2024 roku i zatrzymają się na modlitwie przed żłóbkiem.