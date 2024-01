Porażka 2:5 ASG Stanley Futsal Team Brzeg drużyną FC Silesia Box Siemianowice Śląskie w ramach 13. kolejki Futsal 1. Ligi

Na parkiet w Siemianowicach Śląskich wyszło dwóch ligowych średniaków. ASG Stanley zajmował 8. miejsce z 15 punktami na koncie, z kolei ekipa FC Silesia Box miała zaledwie 1 punkt więcej. W tym sezonie oba zespoły grały już ze sobą dwukrotnie. W rundzie jesiennej w Brzegu padł remis 3:3. W rozegranym 13 stycznia mecz 1/32 Pucharu Polski to ekipa z Siemianowic Śląskich wygrała 3:2.

W ostatniej kolejce ASG Stanley zremisował 3:3 z GKS Futsal Nowiny, natomiast FC Silesia Box gładko wygrała 7:1 z przedostatnim Heiro Rzeszów.

Już w 1 minucie meczu ekipa z Brzegu objęła prowadzenie po bramce Kacpra Kędry. Później jednak to gospodarze wzięli się za strzelanie goli. W pierwszej połowie 3 razy trafili do bramki gości z Opolszczyzny.

W drugiej połowie wynik długo nie ulegał zmianie. W końcówce meczu nie mający nic do stracenia brzeżanie zdjęli bramkarza, by mieć przewagę liczbową w polu. Wykorzystali to jednak gospodarze, którzy strzelili dwa gole do pustej bramki. ASG Stanley odpowiedział honorowym trafieniem Damian Makowskiego.