Porwani za młodu przez Napoleona. Premiera nowego filmu Dagmary Spolniak i spotkanie z profesorem Dariuszem Nawrotem

Okazją do spotkania ze znawcą Napoleona była premiera nowego filmu Dagmary Spolniak z Opola, znanej twórczyni

- To trafny tytuł, ponieważ Napoleon kochał Polaków, Polacy zawdzięczają mu bardzo dużo i zasługuje on na miejsce w drugiej zwrotce naszego hymnu narodowego - uważa profesor Nawrot.

- To bardzo ciekawa postać, awanturnik pierwszej wody, ale lubiany i podejmowany przez Napoleona - mówi prof. Dariusz Nawrot.

- Przy czym jako jedyna z jego kochanek naprawdę go kochała i nie oczekiwała w zamian korzyści. Miała z Napoleonem syna Aleksandra - mówi Dagmara Spolniak.

- W filmie Ridleya Scotta ciężko jest znaleźć scenę, w której nie byłoby błędów historycznych. Poza tym jest słaby pod względem filmowy. Widzowie na pewno nie dowiedzą się z niego, dlaczego Napoleon był tak fascynującą i wybitną postacią, wzbudzającą gorące emocje do dzisiaj - mówi prof. Dariusz Nawrot.

- Mam nadzieję, że powstanie kolejny, ciekawszy film o Napoleonie - dodaje historyk z Uniwersytetu Śląskiego. - Najlepiej, gdyby skupił się tylko wybranych wycinku z życia Napoleona. Moim zdaniem najciekawszy był okres od wyprawy do Egiptu po bitwę pod Marengo. Ciekawe byłoby też bliższe pokazanie Lucjana Bonapartego, który bardzo pomógł bratu dojść do władzy i który jako jedyny do końca zachował niezależność wobec Napoleona.