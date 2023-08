To są śląscy Obrazoburcy. Dagmara Spolniak z Opola kręci kolejne krótkie filmy ze śląskiego cyklu. Łączą humor i śląską godkę

- Będzie to śląska wersja „Kuby Rozpruwacza" - zdradza Dagmara Spolniak.

Znakiem charakterystycznym „Obrazoburców" jest godka śląska, w której mówią aktorzy znani z wielu filmów Dagmary Spolniak: Piotr Paisdzior i Hubet Nanko.

- Daliśmy upust fantazji i kreatywności w gronie kilkorga zaprzyjaźnionych osób, z którymi zwyczajowo współpracuję przy realizacji dłuższych filmów o historii - mówi Dagmara Spolniak. - Te osoby to Piotr Paisdzior i Hubert Nanko (na co dzień zajmują się pracą biurową, ale mają w sobie niesamowite pokłady humoru i inwencji, świetnie znajdują się przed kamerą i swobodnie posługują się gwarą śląską) oraz Dariusz Kuczera (autor zdjęć i montażysta). Zależy nam bardzo na popularyzacji mniej znanych miejsc w regionie, oczywiście z humorem i okiem robionym do klasyków.