Poszukiwany za kradzież rozbójniczą 64-latek wpadł w mieszkaniu znajomego

Mężczyzna był poszukiwany za wcześniej popełnione przestępstwa. Został skazany na karę pozbawienia wolności m.in. za kradzież rozbójniczą.

- Miał on wynieść z marketu towar nie płacąc za niego, poszarpał też interweniującego pracownika ochrony - mówi starsza aspirant Patrycja Kaszuba z Komendy Powiatowej Policji w Brzegu.

W tej sprawie kryminalni wykonali szereg czynności. Sprawdzili też wszystkie miejsca, w których mógł się ukrywać mężczyzna.

W czwartek 1 lutego przed południem zapukali do mieszkania należącego do znajomego 64-latka. Okazało się, że to w nim ukrywa się poszukiwany mężczyzna.