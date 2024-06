Poważny wypadek na drodze krajowej nr 46. Trasa Paczków - Kamienica jest zablokowana. Zderzyły się trzy auta i bus Anna Gryglas

Na DK 46, pomiędzy Paczkowem a Złotym Stokiem doszło do zdarzenia drogowego z udziałem trzech pojazdów oraz busa. LPR/Zdjęcie ilustracyjne

Do zdarzenia doszło we wtorek ( 26 czerwca) około godziny 13.30. Na drodze krajowej nr 46 pomiędzy Paczkowem a Złotym Stokiem doszło do zdarzenia drogowego z udziałem trzech pojazdów oraz busa.