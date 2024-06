86-latka potrącona na pasach w Rudnikach. Niebezpieczny piątek (28 czerwca) na drogach regionu. Wcześniej poważne zdarzenia w całym regionie KM

W Rudnikach śmiertelne potrącenie 83-latki. To nie jedyne tragiczne zdarzenie w piątek (28 czerwca) na drogach regionu. Nie żyje mężczyzna pracujący na DK 39 przy cięciu krzewów pod słupami linii wysokiego napięcia. Natomiast w Markotowie Małym (DK 46) poszkodowane zostały 4 osoby. To nie wszystkie wydarzenia, do których doszło na Opolszczyźnie w ten piątek.