To kuźnia naukowców i profesorów. Najstarsze koło naukowe na PO obchodzi 25-lecie

W ramach jubileuszu na Politechnice Opolskiej odbyło się sympozjum poświęcone historii koła naukowego i sukcesom jego studentów.

Na Politechnice Opolskiej działa prawie 50 kół naukowych, jednak władze uczelni podkreślają, że koło "Eledyn" jest wyjątkowe.

- Jest to najstarsze koło naukowe i zawsze mówię, że jest to koło przez duże "N". To koło, które organizuje konferencje, realizuje różnego rodzaju projekty, które wdraża w życie. To jest kuźnia kadr. Byłymi członkami koła są nasi profesorowie - mówi Tomasz Boczar, prorektor ds. ogólnych i operacyjnych na Politechnice Opolskiej.