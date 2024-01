Powiat nyski pożycza swoim dwóm szpitalom łącznie 5 milionów, na spłatę pilnych długów

W uzasadnieniu do uchwały czytamy, że nyski szpital stracił płynność finansową, czyli możliwość regulowania swoich zobowiązań finansowych. W 2022 roku strata finansowa szpitala wyniosła 14,5 miliona. Strata ubiegłoroczna nie jest jeszcze dokładnie znana, prawdopodobnie uda się ją ograniczyć do 8 mln zł. Dyrekcja szpitala boryka się z kosztami inflacji, rosnącymi płacami. W okresie pandemii ZOZ nie był w stanie wywiązać się z kontraktu na zabiegi planowe, przez co musi 1,3 mln złotych zwrócić do Narodowego Funduszu Zdrowia. Bez dodatkowych pieniędzy dostawcy szpitala mogą wstrzymać się z usługami, co wywoła poważne konsekwencje.

Dyrekcja ZOZ w Głuchołazach prognozuje, że strata finansowa placówki w roku 2023 może wynosić 1,7 mln złotych, choć liczenie bilansu jeszcze się nie zakończyło. Szpital ma 3,5 miliona zł zobowiązań wymagalnych, co znaczy, że już upłynął termin płacenia faktury. Cztery firmy wystąpiły do sądu z pozwem o zapłatę i uzyskały takie nakazy na łączną kwotę 276 tysięcy.

Sytuacja finansowa szpitala w Głuchołazach grozi załamaniem finansowym, brakiem możliwości regulowania zobowiązań i wstrzymaniem przez kontrahentów dostaw materiałów i usług, co w konsekwencji może doprowadzić do zamknięcia działalności SP ZOZ – czytamy w uzasadnieniu do uchwały.

To zaś oznacza utratę pracy dla 300 zatrudnionych w szpitalu pracowników medycznych i administracyjnych oraz znaczne utrudnienia w dostępnie do usług medycznych dla mieszkańców gminy Głuchołazy. W 2023 roku do szpitala w Głuchołazach przyjęto ponad 5 tysięcy chorych, 32 tysiącom ludzi udzielono porad ambulatoryjnych.