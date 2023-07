Pożar nielegalnego składowiska toksycznych odpadów w Zielonej Górze. W akcji gaśniczej brali udział strażacy z Kędzierzyna-Koźla

Pożar składowiska chemikaliów. Nasi strażacy w akcji

Strażacy z Kędzierzyna-Koźla wrócili już do jednostki.

- Na wyposażeniu specjalistycznego samochodu znajduje się mobilny detektor skażeń RAPID, jest to spektrometr pracujący w podczerwieni z transformacją Fouriera (FTIR) do detekcji skażeń chemicznych z dużej odległości - informują kędzierzyńsko-kozielscy strażacy.

Zadaniem naszych ratowników było monitorowanie i identyfikacja substancji toksycznych, które wydostawały się do powietrza.

Strażacy z Kędzierzyna-Koźla do pożaru składowiska odpadów chemicznych w Przylepie, dzielnicy Zielonej Góry, zostali zadysponowani w sobotę wieczorem.

Z ogniem walczono kilkadziesiąt godzin

Przypomnijmy. Do pożaru składowiska z niebezpiecznymi odpadami doszło w sobotę około godziny 16:00 na osiedlu Przylep w Zielonej Górze.

Do okolicznych mieszkańców apelowano wówczas, by nie wychodzili z domów i nie otwierali okien. Pierwsze informacje, które docierały do służb nie były optymistyczne.