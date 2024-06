Poznaliśmy cennik nowego basenu odkrytego w Brzegu. Otwarcie już niedługo, ale ceny nie będą niskie Adrian Gajewski

Sezon letni coraz bliżej, a to oznacza, że czeka nas otwarcie basenu odkrytego przy ul. Korfantego w Brzegu. Długo wyczekiwana inwestycja dobiegła końca i mieszkańcy będą mogli w końcu wskoczyć tego lata do wody. Wszystko wskazuje jednak na to, że na tle innych basenów i kąpielisk w okolicy, w Brzegu tanio nie będzie.