Poznaliśmy kandydatów Trzeciej Drogi do europarlamentu. Przedstawili swoje pierwsze postulaty

Piotr Fitowski (9. pozycja na liście) z Polski 2050 i Marcin Oszańca (4. pozycja) z Polskiego Stronnictwa Ludowego to jedyni kandydaci Trzeciej Drogi z naszego regionu, którzy znaleźli się na 10-osobowej liście z okręgu dolnośląsko-opolskiego w wyborach do europarlamentu.

W czwartek (9 maja) w Opolu zorganizowali konferencję prasową, na której przedstawili swoje postulaty i zachęcili do oddania na nich głosu.

– Nachodząca kadencja Parlamentu Europejskiego będzie kadencją przejściową między dwoma okresami programowania środków unijnych. Niestety w tej perspektywie programowej brakuje pieniędzy przede wszystkim na inwestycje. Do dzisiaj wiele gmin w województwie opolskim nie posiada kanalizacji, albo posiada ją w bardzo małym odsetku. Będę walczył o to, by w nowej perspektywie znalazły się pieniądze na kanalizację, drogi transportu rolnego czy wiejskie place zabaw oraz ośrodki kultury – zapowiada Marcin Oszańca.