PPO Strzelce Opolskie dołącza do grona sponsorów ZAKSY. Logo firmy pojawi się na koszulkach

PPO Strzelce Opolskie to jeden z największych producentów obuwia roboczego w tej części Europy. To jeden z większych pracodawców w powiecie. Ponadto zajmuje się resocjalizacją osadzonych, wspiera lokalne oraz regionalne inicjatywy, jest mecenasem kultury a także sponsoruje sport. Teraz dyrekcja firmy ze Strzelec Opolskich podpisała umowę sponsorską z ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle, aktualnym wicemistrzem siatkarskiej Plus Ligi.