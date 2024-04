Pracownik firmy telekomunikacyjnej wszedł na słup w Porębie. Chwilę po tym runął na ziemię

We wtorkowe popołudnie strażacy dostali informację, że w miejscowości Poręba mężczyzna spadł z wysokości.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia ustalili, że poszkodowanym jest pracownik firmy telekomunikacyjnej. Mężczyzna prowadził prace na słupie na wysokości około 7 metrów.

W pewnym momencie słup pękł, a mężczyzna runął na ziemię.

- Poszkodowany z obrażeniami ciała został przetransportowany do szpitala - relacjonują strażacy z OSP w Leśnicy.

Mundurowi zabezpieczyli miejsce zdarzenia, pomogli w transporcie poszkodowanego do karetki i udzielili wsparcia policji w czynnościach związanych z wypadkiem.

Z wykonanych na miejscu zdjęć wynika, że drewno, z którego wykonany był słup, było spróchniałe. Wiele wskazuje na to, że przyczyniło się to do wypadku.