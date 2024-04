Płonie sterta słomy przy drodze wojewódzkiej Opole-Prudnik. To kolejne podpalenie

Tuż przed północą w nocy z czwartku na piątek (29 na 30 kwietnia) do straży pożarnej w Prudniku zgłoszono widoczny z daleka pożar słomy, składowanej na środku pola koło wsi Ogiernicze. Ogień objął stertę o wymiarach 16 na 6 metrów, należącą do osoby prywatnej. Jak zawsze w takich wypadkach strażacy ograniczają się do dozorowania pożaru, ale z uwagi na duża ilość słomy akcja może trwać nawet kilkanaście godzin.

Prawdopodobnie pożar to efekt celowego podłożenia ognia przez człowieka.

W pierwszej połowie kwietnia w powiecie prudnickim spłonęło już kilka stert słomy w Wierzbcu, Łące Prudnickiej, Dobroszewicach i Lubrzy. Tam poszkodowaną była Stadnika Koni w Prudniku, a straty materialne oszacowano na prawie 150 tysięcy złotych.