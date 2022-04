Prawie 4 tysiące ukraińskich dzieci zapisało się do szkół i przedszkoli Opolszczyzny

W szkole na Ukrainie zadaje się dużo więcej pracy do domu niż w Polsce – wymienia różnice w sposobie edukacji Irina Sitaylo, nauczycielka chemii i biologii w Żytomierzu - Tu dzieci w czasie lekcji same wstają, chodzą po klasie. U nas jest większa dyscyplina. Nikt przed dzwonkiem nie wychodzi, do ubikacji idzie się tylko za zgodą nauczyciela. Tu kontakt nauczyciela z dziećmi jest bardziej bezpośredni, przyjacielski, wszyscy w szkole są jak rodzina. Bardzo mi się to podoba. U nas trzeba trzymać dystans.