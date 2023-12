Problem z wypłatą zasiłków rodzinnych w Prudniku. OPS czeka na pieniądze z województwa

Zasiłek rodzinny jest wypłacany przez OPS zawsze pod koniec miesiąca. W grudniu, ze względu na święta i przedświąteczne wypadku, dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowała jego wypłatę 15 grudnia i to zostało wcześniej zapowiedziane na profilu OPS w mediach społecznościowych (z zastrzeżeniem, ze terminy mogą ulec zmianie). Niestety, ludzie którzy przyszli po pieniądze w ostatni piątek, wypłaty nie dostali.

Świadczenie to finansowane jest z budżetu państwa za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego. W tym miesiącu te pieniądze jeszcze nie dotarły do Prudnika.

- Pobieram zasiłek rodzinny na troje dzieci, w tym jedno dziecko niepełnosprawne. W sumie to kwota ponad 500 złotych miesięcznie – mówi Zbigniew z Prudnika. – To dla nas ważna pomoc. Nie mamy za co zrobić zakupów i kupić leków.