Profesor Marcin Lorenc zebrał cztery tysiące podpisów. Będzie ubiegał się o mandat senatora. "To dla mnie duży mandat zaufania"

W przypadku rejestracji kandydata do Senatu RP procedura jest nieco inna niż w przypadku kandydatów do Sejmu. Ci drudzy mają łatwiejsze zadanie - pod listą ich ugrupowania, która liczy 24 nazwiska, muszą zebrać minimum 5 tysięcy głosów na terenie całego województwa.

Kandydat do Senatu zbiera podpisy tylko pod swoim nazwiskiem na znacznie mniejszym obszarze - tylko w okręgu wyborczym. W przypadku prof. Marcina Lorenca, który jako niezależny kandydat startuje z listy PiS, to okręg nr 52 (Opole i powiat opolski).

Żeby Państwowa Komisja Wyborcza zarejestrowała kandydaturę do Senatu, trzeba uzbierać minimum 2 tysiące podpisów. Prof. Marcin Lorenc zebrał dwa razy tyle.