Prudnicka policja poszukuje zagioną 14-letnią dziewczynkę Bożenę Grabowską

Informację o poszukiwaniu dziecka - 14-letniej Bożeny Grabowskiej z Prudnika, miejscowa policja opublikowała 1 lutego wieczorem. Komenda Powiatowa Policji w Prudniku apeluje o pomoc do osób, które mogą coś wiedzieć o losach dziecka, widziały Bożenę, słyszały coś od innych.

Osoby posiadające jakiekolwiek informacje o miejscu pobytu Bożeny Grabowskiej proszone są o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Prudniku tel. 47 862 92 03 lub najbliższą jednostką policji na terenie całego kraju pod numerem 112.

Dzień wcześniej policja z Nysy i z Opola poszukiwała intensywnie zaginionego rodzeństwa z Nysy, 14-letniego chłopca i 10-letniej dziewczynki. Okazało się, że wyjechali pociągiem z Nysy do Opola, potem pojechali do Wrocławia i Gorlic. Trasę ich podróży udało się odtworzyć. Niemiecka policja znalazła dzieci na terenie Gorlitz.

11 stycznia polskie służby pomagały odszukać 15-letniego chłopca z Czech, mieszkańca Ostravy. Chłopiec zabrał z domu paszport i wyjechał do Polski. Dotarł aż do Przemyśla. Zatrzymały go dopiero ukraińskie służby graniczne. Tłumaczył, że chce jechać na Ukrainę walczyć z agresorem rosyjskim.